Gli australian open

Un corpo all’altezza del suo tennis: la sfida per Musetti non è il ranking

Il momento in cui Lorenzo Musetti, avanti per 2-0 su Djokovic, ha lasciato il campo per un infortunio alla coscia (FOTO EPA)
Il momento in cui Lorenzo Musetti, avanti per 2-0 su Djokovic, ha lasciato il campo per un infortunio alla coscia (FOTO EPA)
Il momento in cui Lorenzo Musetti, avanti per 2-0 su Djokovic, ha lasciato il campo per un infortunio alla coscia (FOTO EPA)
Piero Valesio
28 gennaio 2026 • 19:09

Forte di una maggiore consapevolezza, un fisico rafforzato e una raggiunta maturità interiore, pareva in grado di proporsi come primo nemico della diarchia Alcaraz-Sinner. Invece ai quarti del torneo australiano è finita nel peggiore dei modi possibili. Il 2025, anno in cui il toscano ha lanciato l’assalto alla vetta Atp, è stato una via crucis per il suo fisico. Se il ritiro diventa un pericolo sempre in agguato, c’è un problema e va risolto. Intanto Sinner, nel prevedibile cammino che lo porterà alla finale contro Alcaraz, vola in semifinale

Tanto tempo fa Maria Sharapova, parlando di colui che la imitava ripetutamente alla festa dei giocatori durante il torneo di Montecarlo, si espresse così: «C’è stato un lungo periodo in cui il corpo di Djokovic non era all’altezza del suo tennis». Un corpo non all’altezza del tennis che il suo possessore è in grado di esprimere: vi ricorda qualcuno? La risposta è facile a poche ore dal ritiro di Lorenzo Musetti nel quarto di finale dell’Australian Open, mentre era in vantaggio di due set a zero

Per continuare a leggere questo articolo

Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.