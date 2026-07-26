Malumori e tormenti di una scelta ma Pirlo non è un piano B, né C o D

Non siamo qui per difendere nessuno. Conta la serietà di un progetto tutto nuovo. Se Malagò ha deciso di condividerlo con Maldini e Leonardo (accolti da acclamazione popolare), e se questi ultimi hanno intravisto nell’ex Juve l’uomo più indicato per un viaggio che ha una direzione tecnica tutta in salita, l’intero sistema calcio ha il dovere di seguirli

true false

Immaginiamo le prime parole di Andrea Pirlo da commissario tecnico dell’Italia. «Non sto facendo questo lavoro per me stesso. Lo sto facendo per voi. Sto accettando questo incarico nonostante abbia visto come avete trattato Gattuso. Se vi scaglierete contro la mia famiglia, me ne vado. Se pensate che io sia una schifezza, ditemelo in faccio e me ne andrò subito senza chiedere alcun risarcimento». Niente da fare, Pirlo non potrebbe parlare in questo modo perché lo ha già fatto con le medesime par