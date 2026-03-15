L’Nba tra problemi, tanking e scandali. Ma la prestazione record di Adebayo va celebrata

Non è che per caso c’entra il nome di Kobe tra la miriade di insulti rivoltigli? Sì, in parte. Viene colpevolizzato per la scelta di rimanere in partita proprio per gli ultimi due tiri liberi. La tragica morte di Bryant è un lutto collettivo da cui è difficile riprendersi

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Gli 83 punti di Bam Adebayo hanno avuto la potenza di un sisma. L’impresa del capitano dei Miami Heat ha provocato oscillazioni violente nell’ecosistema Nba che ultimamente non se la passa troppo bene, deve fare i conti con la crisi di ascolti televisivi, con le critiche per l’elevato numero di partite di regular season, ma soprattutto è profondamente turbato dal duplice scandalo svelato dall’Fbi: da una parte un sistema di scommesse illegali che coinvolge giocatori, assistenti e i loro familiar