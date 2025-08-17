Ci siamo lamentati dell’assenza di un tormentone in questa calda estate 2025 ed ecco che dall’America ne spunta uno. Non è musicale, ma sportivo-sessuale e in pochi giorni ha assunto le sembianze di un mostro mediatico. È il lancio di sex toys sui parquet di gioco della WNBA. Un malcostume legato al fenomeno delle criptovalute. E adesso lo Slam di tennis teme l’invasione
New York, abbiamo un problema: il Dildogate allarma Flushing Meadows
17 agosto 2025 • 07:00Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:34
