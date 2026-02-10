Paz, il naufrago felice dell’isola Como: un fuoriclasse irripetibile (e a tempo) per la Serie A

Libero e aristocratico, nella squadra di Fabregas – un grande esperimento di crescita tattica, calcistica e umana – tutto ruota intorno a lui e lui ruota su sé stesso col pallone divertendo e soprattutto sperperando. Un momento straordinario che non si ripeterà più, anche per la Serie A. In Lombardia sta vivendo stagioni uniche e fuori dal tempo, ma l’Italia lo capirà davvero solo quando, con la maglietta del Real Madrid, farà dribbling con l’esterno e segnerà gol da venerato maestro del pallone, uguale a come li segna oggi da giovane promessa
Come Fabrizio De André, in Amico fragile, poteva chiedere a uno qualunque dei suoi figli di parlare ancora male e ad alta voce di lui, così Nico Paz può sbagliare tre rigori per il Como ed essere perdonato, difeso e coccolato da Cesc Fàbregas. È la differenza tra «quel ramo del lago di Como» e la pressione senza fine che dovrà affrontare quando tornerà al Real Madrid. Perché è quello il posto di Nico Paz, argentino spregiudicato senza drammaticità nonostante le lacrime dopo il rigore sbagliato c