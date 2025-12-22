Sport

Nostalgia canaglia, se il calcio investe sul passato

La Juventus ha da poco lanciato una linea di abbigliamento per celebrare Alessandro Del Piero (foto Ansa)
La Juventus ha da poco lanciato una linea di abbigliamento per celebrare Alessandro Del Piero (foto Ansa)
La Juventus ha da poco lanciato una linea di abbigliamento per celebrare Alessandro Del Piero (foto Ansa)
Nicola Imberti
22 dicembre 2025 • 20:18

Dalle magliette ispirate ai campioni indimenticati alle partite organizzate tra le vecchie glorie. Lo sport ha sempre sfruttato, anche commercialmente, la celebrità delle proprie icone, ma è anche vero che il passato è sempre più rassicurante. Il futuro, invece, è spesso un salto nel buio. E spaventa

Succederà anche quest’anno. Il 24 dicembre, tra un regalo un brindisi e un piatto della tradizione qualcuno, un po’ stancamente, accenderà la televisione e forse ci ritroveremo, come accade ormai quasi ininterrottamente da quasi trent’anni, a guardare l’ennesima replica di Una poltrona per due. In fondo è rassicurante sapere che accadrà. Che ancora una volta trascorreremo qualche ora a ripetere battute a memoria, a ridere e a “preoccuparci” del prezzo del succo d’arancia. Certo, sappiamo bene ch

Per continuare a leggere questo articolo

Nicola Imberti
Nicola Imberti
Nicola Imberti

Nato a Brescia nel 1977. Giornalista dal 2001, dopo la laurea in Scienze della comunicazione inizia a lavorare al settimanale Tempi. Nel 2005 passa al Tempo dove si occupa di politica e, dal 2013, diventa responsabile del sito del quotidiano romano. Dal 2017 al 2020 è al Foglio, anche qui come responsabile del sito. È cofondatore di Good morning Italia.