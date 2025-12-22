Nostalgia canaglia, se il calcio investe sul passato

Dalle magliette ispirate ai campioni indimenticati alle partite organizzate tra le vecchie glorie. Lo sport ha sempre sfruttato, anche commercialmente, la celebrità delle proprie icone, ma è anche vero che il passato è sempre più rassicurante. Il futuro, invece, è spesso un salto nel buio. E spaventa
Succederà anche quest’anno. Il 24 dicembre, tra un regalo un brindisi e un piatto della tradizione qualcuno, un po’ stancamente, accenderà la televisione e forse ci ritroveremo, come accade ormai quasi ininterrottamente da quasi trent’anni, a guardare l’ennesima replica di Una poltrona per due. In fondo è rassicurante sapere che accadrà. Che ancora una volta trascorreremo qualche ora a ripetere battute a memoria, a ridere e a “preoccuparci” del prezzo del succo d’arancia. Certo, sappiamo bene ch