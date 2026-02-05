Lo slalom geopolitico dei Giochi invernali. Boicottaggi e proteste non li toccano mai

La storia delle proteste “politiche” e “civili” alle Olimpiadi è stata limitata negli ultimi decenni dai divieti imposti dalla Carta olimpica. I tempi sono cambiati, ma le sfide di Milano non potranno ignorare ciò che è venuto prima. Se spesso nella storia questo tipo di Olimpiadi non ha avuto gli stessi “costi” geopolitici di quelle estive, molto più grandi e quindi più esposte ai venti di guerra del momento, stavolta tra Kiev, Gaza, l’Ice, il Venezuela, l’Iran e la Groenlandia lo slalom geopolitico sarà acrobatico