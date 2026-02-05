Verso Milano-Cortina

Lo slalom geopolitico dei Giochi invernali. Boicottaggi e proteste non li toccano mai

FOTO AFP
FOTO AFP
FOTO AFP
Valerio Piccioni
05 febbraio 2026 • 16:56Aggiornato, 05 febbraio 2026 • 17:41

La storia delle proteste “politiche” e “civili” alle Olimpiadi è stata limitata negli ultimi decenni dai divieti imposti dalla Carta olimpica. I tempi sono cambiati, ma le sfide di Milano non potranno ignorare ciò che è venuto prima. Se spesso nella storia questo tipo di Olimpiadi non ha avuto gli stessi “costi” geopolitici di quelle estive, molto più grandi e quindi più esposte ai venti di guerra del momento, stavolta tra Kiev, Gaza, l’Ice, il Venezuela, l’Iran e la Groenlandia lo slalom geopolitico sarà acrobatico

Fra i mille modi con cui si può raccontare la storia delle Olimpiadi invernali che venerdì 6 febbraio vivranno la loro cerimonia di apertura fra Milano e Cortina c’è una definizione che nasconde un doppio fondo: l’arte dello slalom. Perché la parola non riguarda solo una storia di neve, paletti, manche, magie e cadute. Nasconde un continuo dribbling che ha consentito a questo tipo di Giochi di non pagare al banco della geopolitica i costi delle Olimpiadi estive, molto più grandi, con molto più m

Per continuare a leggere questo articolo

Valerio Piccioni
Valerio Piccioni
Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.