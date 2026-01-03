Il peccato originale delle Olimpiadi invernali: Cortina è una bellezza fragile da tutelare

I Giochi portano standard, protocolli, esigenze logistiche e mediatiche che nessun territorio può accogliere senza trasformarsi. Possiamo ancora immaginare un’edizione che non consumi, ma restituisca? La scelta di una località che è un salotto d’alta quota, lontano dall’idea di sport popolare e accessibile, è la contraddizione principale di questa edizione. Sarà un test di credibilità per un paese che oscilla tra promesse di sostenibilità e la tentazione antica di trasformare ogni occasione in denaro