Milano-Cortina, istantanee di un’Italia da record di medaglie. Ma ora servono eredi

Di chi sono queste 30 medaglie olimpiche azzurre? Degli atleti che le hanno conquistate con la lotta e la determinazione? Dell’Italia, del suo pubblico diffuso, che le ha incitate? Un’Olimpiade non è mai solo un evento sportivo. E una vittoria ai Giochi richiede preparazione, perfezione, coraggio. Anche fortuna. L’attimo fuggente che si cristallizza. Federica Brignone che scia a 315 giorni da un infortunio e vince due ori. Francesca Lollobrigida rappresentata come "supermamma”, ma soprattutto pe