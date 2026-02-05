«È tutto un gran teatro»: le rigidità della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e Ghali stretto tra due fuochi

Le parole del ministro Abodi («Non sarà espresso il suo pensiero, dirà ciò che concorderà con gli organizzatori») fanno discutere. Secondo la “Regola 50” della Carta olimpica va preservata la neutralità politica per non lasciare spazio alla propaganda, anche per “giuste” cause. Ma dopo le accuse ai colleghi per il silenzio su Gaza, cosa farà l’artista sul palco rimane un’incognita. Lui intanto scrive sui social: «Non potrò cantare l’inno e non c'era spazio per la lingua araba»