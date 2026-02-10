Il valore di una conferma: da Fontana a Constantini e Mosaner, quando la medaglia è un rewind

Se una cosa ci stanno dicendo questi Giochi è che andare di nuovo a podio, a quattro anni di distanza, è un’impresa. Lo ha fatto Goggia in discesa libera, lo hanno fatto Constantini e Mosaner nel curling. Nel 2022 erano due sconosciuti, poi vinsero l’oro nel doppio misto a Pechino ed è iniziata la mania. Il loro bronzo non è una sconfitta, ha il valore di qualcosa che si è consolidato nel tempo
Questa l’avete già sentita: vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Ma non cambiate canale perché c’è una novità. Arriva dal freddo di Milano-Cortina, dalle sue piste innevate e dai suoi palazzetti di ghiaccio, dai suoi atleti vecchio stampo e dalle medaglie che sembrano un rewind. Da Arianna Fontana, 36 anni tra due mesi, alla sua sesta Olimpiade e alla dodicesima medaglia in carriera. Sua madre preferirebbe un nipotino a un altro podio. «Se fosse per lei dovrei avere già dieci fig