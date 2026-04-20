Olimpiadi a Milano, Torino e Genova? I dream team curano l’ordinario. E imparano dagli errori

Un progetto olimpico non si annuncia, si valuta, si costruisce con buon senso, visione, cultura organizzativa e cooperativa che (lo dice Velasco e lo conferma Harward) fa la differenza tra un’illusione e una squadra, tra un’operazione di immagine e un’eredità che resta
L’eco della conversazione tra Julio Velasco e Corrado Augias, a La Torre di Babele (di lunedì 13/04) risuona ancora nelle case di chi crede nello sport come laboratorio di crescita personale e sociale, in cui imparare la responsabilità, il limite, la cooperazione. È stato un bel momento assistere a un’intervista in cui un allenatore viene riconosciuto come un intellettuale e lo sport come un produttore di senso per la vita oltreché, o prima, di medaglie. Un bel ripasso, in prima serata, di tanti