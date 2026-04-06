Contro la scienza e contro il diritto: i test genetici e il potere che controlla i corpi

Quando l’inclusione sembrava un principio non più negoziabile, il Cio ha annunciato che le federazioni olimpiche dovranno rendere obbligatorio il test genetico SRY. Un metodo che si è già dimostrato inefficace e discrimina le atlete intersex. Quando lo sport chiede certificati genetici non è più equo, ma più fragile. Confonde il bisogno di creare categorie con il rischio di trasformarle in strumenti per definire l’identità delle persone

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Se sei un’atleta donna di alto livello, d’ora in poi sarai una minaccia per lo sport femminile, fino a prova contraria. Prova che arriverà da un test genetico che pretende di definire ciò che la scienza stessa non sa più ridurre a un solo cromosoma. Proprio ora che l’inclusione sembrava un principio non più negoziabile, anche nell’agonismo d’élite, arriva la reintroduzione del test genetico SRY. È lo stesso che nel 1999 era stato abbandonato, perché dimostratosi scientificamente inaffidabile e u