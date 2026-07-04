Il ritorno del fantasista e del centravanti: Olise e Kane tra passato e futuro

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Michael Olise e Harry Kane: principio e fine della fame verticale. Dieci e nove come non si vedevano da un po’. Insieme sono Magic-Hurricane, una coppia non seriale, un grande incastro: mancino il francese, pe-destro l’inglese, un frutto non staccato dall’albero del vecchio calcio, generato non creato da una evoluzione della terra e dei rimbalzi della palla. Olise è quello che fa sempre quello che non ti aspetti per portare gli altri al gol, Kane è quello che fa di tutto per arrivare al gol. Gio