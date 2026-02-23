Ora la Nfl punta sul flag football, la prova generale sarà alle Olimpiadi di Los Angeles

A far comprendere ancora meglio l’interesse della Nfl nel gioco è il fatto che i proprietari delle 32 franchigie del campionato professionistico americano hanno votato l’autorizzazione che consentirà ai loro giocatori di poter prendere parte ai trials che la nazionale americana di flag organizzerà nei prossimi due anni per stabilire la rosa del Team Usa

Il football è lo sport più amato dagli americani. I dati di ascolto dell’ultimo Super Bowl sono lì a testimoniarlo: 124.9 milioni i telespettatori stimati ad aver seguito la finale dello scorso 8 febbraio. Il problema, per la Nfl, è che lo sport dello sferoide prolato, pur contando milioni di appassionati in tutto il mondo (non a caso la lega professionistica americana la prossima stagione farà disputare nove partite all’estero), non è ancora così diffuso e così popolare come ad esempio la Nba.