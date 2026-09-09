Il calcio autarchico di Orsato: cari arbitri italiani, ora riaccendete questo Var

Le telecamere? Le proteste? Il distacco rispetto alle soglie Uefa? Me ne frego. Le linee guida del nuovo disegnatore, da sempre contrario al video, hanno portato nelle prime giornate di Serie A a rigori negati, gomitate ignorate e furti legalizzati. Mediocrità rivendicata, delirio di onnipotenza, rifiuto delle valutazioni esterne, postura mascellare: il nostro campionato è congruo al sistema operativo del paese
Daniele Orsato è stato un buon arbitro, convinto di essere un fenomeno. Per dirla con un parallelo boomer: dirigeva come Barbaresco di Cormons, ma si credeva Lo Bello. O Agnolin. Per usare qualcosa di più potabile: pensava di essere Jane Austen, ma al massimo era Susanna Tamaro. Siccome ci credevano tutti, soprattutto i colleghi, richiamarlo al Var era considerato lesa maestà. Non succedeva mai. Non è che non sbagliasse anche lui, che fosse infallibile. È che nessuno aveva il coraggio di comunic