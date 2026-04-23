Jukebox, camion e Ifigenia a Caserta: il basket utopico di Oscar Schmidt

Arrivato nel 1982 alla Juvecaserta, univa l’ipersensibilità emotiva da Bossa Nova a una tirannide da canestro. Segnò 49.737 punti in carriera, record superato solo nel 2024 da LeBron. Perfetto per l’Nba, scelse una carriera da colonnello Buendía: ha molto più segnato che vinto. Averlo venduto per arrivare allo scudetto fu l’ennesimo capitolo del sud che per vincere sacrifica il meglio della sua storia

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Dove finivano le sue mani cominciava un canestro. Correva col pallone incollato alle mani lungo i campi brasiliani, poi su quelli italiani dell’A2 di basket e alla fine dell’A1: Oscar Schmidt prima che un cestista fu un’utopia, poi divenne anche una sorta di Ifigenia casertana. Arrivò dal Brasile nel 1982 alla Juvecaserta per il desiderio del coach, Bogdan Tanjević - l’anno prima che nel calcio Zico fosse aviotrasportato a Udine - che si innamorò di lui vedendogli demolire la sua squadra nel 197