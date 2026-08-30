Israele e Palestina, una parità che non esiste: la falsa simmetria dei Giochi del Mediterraneo

Il Cio ammette le due delegazioni alle Olimpiadi, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo le tiene entrambe fuori. Ma dietro questa apparenza di neutralità ci sono due sistemi che lavorano in condizioni opposte: da un lato strutture funzionanti, soldi e libertà di movimento, dall’altro barriere, macerie e isolamento

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Il sole di Taranto illumina i Giochi del Mediterraneo (GdM) e, inevitabilmente, mette in luce anche un’assenza ingombrante, che va spiegata. Palestina e Israele non partecipano. Non per una presa di posizione su quanto accade dal 7 ottobre 2023. Molto più banalmente, non ci sono perché così è sempre stato. Una scelta maturata già nel 1951, nel quadro regolamentare definito dal Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM). Una decisione basata su criteri storici, culturali e politic