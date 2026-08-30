La storia sportiva di un popolo cancellata (ancora)

Israele e Palestina, una parità che non esiste: la falsa simmetria dei Giochi del Mediterraneo

FOTO EPA
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Antonella Bellutti
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30 agosto 2026 • 17:40Aggiornato, 30 agosto 2026 • 18:05

Il Cio ammette le due delegazioni alle Olimpiadi, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo le tiene entrambe fuori. Ma dietro questa apparenza di neutralità ci sono due sistemi che lavorano in condizioni opposte: da un lato strutture funzionanti, soldi e libertà di movimento, dall’altro barriere, macerie e isolamento

Il sole di Taranto illumina i Giochi del Mediterraneo (GdM) e, inevitabilmente, mette in luce anche un’assenza ingombrante, che va spiegata. Palestina e Israele non partecipano. Non per una presa di posizione su quanto accade dal 7 ottobre 2023. Molto più banalmente, non ci sono perché così è sempre stato. Una scelta maturata già nel 1951, nel quadro regolamentare definito dal Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM). Una decisione basata su criteri storici, culturali e politic

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico