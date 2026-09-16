Il calcio contro il rumore del mondo: la Palestino Soccer Academy

Usa, una casa per i bambini palestinesi. Dove nessuno deve spiegare le sue origini

Foto di Maria Michela D'Alessandro
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Maria Michela D’Alessandro
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16 settembre 2026 • 07:00

A pochi chilometri da Little Palestine, 60 ragazzi di origini diverse si allenano tra inglese e arabo. Omar Ali, coach e fondatore, racconta una sfida precisa: proteggere i bambini senza isolarli da ciò che accade fuori dal campo. Il pallone diventa così uno spazio di appartenenza e un modo per crescere senza dimenticare le proprie radici

South Paterson (New Jersey) - A Woodland Park, nel New Jersey, l'allenamento dovrebbe cominciare alle 6 del pomeriggio, ma Youssef è arrivato con largo anticipo. Ha 11 anni, è il capitano della sua squadra e parla di calcio con la sicurezza di chi sogna di diventare un calciatore professionista. È nato negli Stati Uniti, ma fino a 5 anni è cresciuto in Egitto. Quando suo padre, già in America, ha offerto alla famiglia la possibilità di raggiungerlo per cercare un'istruzione migliore, non ci sono

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.