Usa, una casa per i bambini palestinesi. Dove nessuno deve spiegare le sue origini

A pochi chilometri da Little Palestine, 60 ragazzi di origini diverse si allenano tra inglese e arabo. Omar Ali, coach e fondatore, racconta una sfida precisa: proteggere i bambini senza isolarli da ciò che accade fuori dal campo. Il pallone diventa così uno spazio di appartenenza e un modo per crescere senza dimenticare le proprie radici

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South Paterson (New Jersey) - A Woodland Park, nel New Jersey, l'allenamento dovrebbe cominciare alle 6 del pomeriggio, ma Youssef è arrivato con largo anticipo. Ha 11 anni, è il capitano della sua squadra e parla di calcio con la sicurezza di chi sogna di diventare un calciatore professionista. È nato negli Stati Uniti, ma fino a 5 anni è cresciuto in Egitto. Quando suo padre, già in America, ha offerto alla famiglia la possibilità di raggiungerlo per cercare un'istruzione migliore, non ci sono