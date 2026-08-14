Il Palio di Siena tra riti e variabili: perché è l’unica corsa dove il merito non basta

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Tutti gli sport moderni raccontano la stessa menzogna. Ossia che a vincere sia stato necessariamente il migliore. E pur di rendere credibile questa bugia hanno codificato regolamenti sempre più stringenti per rendere più omogenea la sfida, stilato classifiche, contato gol, canestri e punti, fissato tempi da abbassare e altezze da aumentare, primati da infrangere. Il risultato diventa quasi una sentenza morale: chi arriva primo ha lavorato meglio, chi perde deve capire dove ha sbagliato. Ogni acc