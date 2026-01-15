La risalita dei bergamaschi è partita dalla panchina

Gli effetti della cura Palladino: la Dea di nuovo sull’Olimpo può smettere di pensare a Gasp

Raffaele Palladino, 41 anni. Dopo il ritiro dal calcio giocato è stato allenatore del Monza, della Fiorentina e ora dell'Atalanta (FOTO ANSA)
Raffaele Palladino, 41 anni. Dopo il ritiro dal calcio giocato è stato allenatore del Monza, della Fiorentina e ora dell'Atalanta (FOTO ANSA)
Raffaele Palladino, 41 anni. Dopo il ritiro dal calcio giocato è stato allenatore del Monza, della Fiorentina e ora dell'Atalanta (FOTO ANSA)
Marco Gaetani
15 gennaio 2026 • 19:19

Il suo arrivo in panchina ha ridato ai bergamaschi, alla deriva dopo l’addio del tecnico andato alla Roma, un progetto ambizioso e credibile. Da persona intelligente, l’allenatore ex Monza e Fiorentina ha saputo trovare una strada tutta sua rispetto a quella del suo maestro

I canti delle prefiche avevano già iniziato a risuonare in giro per l’Italia: il giocattolo dell’Atalanta si è rotto. Sbagliato l’allenatore, sbagliato il mercato, sbagliato pensare di poter rinunciare a Gian Piero Gasperini come se fosse un tecnico qualunque, cercando di mettere al suo posto l’emulo teoricamente più fedele. Poi, dopo un disastro che in campionato sembrava ormai giunto ai limiti dell’irreparabile, a Bergamo si è palesata la figura di Raffaele Palladino, allenatore che ha come pr

Per continuare a leggere questo articolo

Marco Gaetani