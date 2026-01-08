Pallanuoto, i nuovi volti del Settebello: la rivoluzione di Campagna per continuare a vincere

In vista del torneo continentale, e dopo le scorie delle Olimpiadi di Parigi e dei Mondiali di Singapore, il ct ha rinnovato e ringiovanito la Nazionale che allena da 18 anni con grandi soddisfazioni (due Mondiali vinti, un argento e un bronzo olimpici). La squadra dovrà trovare una dimensione internazionale una vasca alla volta. Il Sei nazioni conquistato in Bosnia fa ben sperare, ma l’eccellenza rimane un imperativo: in uno sport fragile, con costi esorbitanti e bisogno di attenzioni, senza blasone si rischia di affogare