Pallanuoto, i nuovi volti del Settebello: la rivoluzione di Campagna per continuare a vincere

In vista del torneo continentale, e dopo le scorie delle Olimpiadi di Parigi e dei Mondiali di Singapore, il ct ha rinnovato e ringiovanito la Nazionale che allena da 18 anni con grandi soddisfazioni (due Mondiali vinti, un argento e un bronzo olimpici). La squadra dovrà trovare una dimensione internazionale una vasca alla volta. Il Sei nazioni conquistato in Bosnia fa ben sperare, ma l’eccellenza rimane un imperativo: in uno sport fragile, con costi esorbitanti e bisogno di attenzioni, senza blasone si rischia di affogare
Qualche volta tocca ai commissari tecnici fare le rivoluzioni. Né gentile né spudorata, quella di Sandro Campagna è una nuova primavera. Wind of change. Tutta al cloro. Succede a questi Europei di Belgrado, in Serbia, al via sabato 10 gennaio fino al 25, giorni di passione per questo Settebello ringiovanito, rinnovato, rivisitato. Basta con il blocco Pro Recco, ora c’è spazio per altri. Brescia, Ferencvaros, Roma, Savona, Ortigia. Arrivano da lì i nuovi (e vecchi) volti dell’Italia della pallanu