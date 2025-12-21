Sport

Il tabù degli impianti intitolati alle atlete: dedicare lo stadio della Farnesina a Paola Pigni è un atto dovuto

Paola Pigni, leggenda dello sport italiano, è scomparsa nel 2021 a 75 anni (FOTO ANSA)
Paola Pigni, leggenda dello sport italiano, è scomparsa nel 2021 a 75 anni (FOTO ANSA)
Paola Pigni, leggenda dello sport italiano, è scomparsa nel 2021 a 75 anni (FOTO ANSA)
Antonella Bellutti
21 dicembre 2025 • 14:59

In un’epoca in cui le donne non erano ritenute “adatte” alla corsa lunga, lei inanellava primati, lottando per una società più giusta. Ma il suo patrimonio di coraggio e libertà rimane confinato agli addetti ai lavori: la proposta della famiglia è un modo per cristallizzare il suo ricordo nella memoria collettiva. Ma anche per dare un segnale, in un paese in cui un solo impianto è dedicato a una donna, anzi due: le sorelle Boccalini, pioniere del calcio anni ’30. Un problema che esiste anche fuori dallo sport

«Solo dove sei stato a piedi, sei stato veramente», scrisse Goethe nel Faust, a sottolineare che solo l’esperienza vissuta direttamente, con la fatica del percorso, passo dopo passo, è autentica e piena. Paola Pigni aveva frequentato per 13 anni la scuola tedesca e, con quella frase, di sicuro aveva familiarizzato presto. Chissà, forse c’era anche la forza e la consapevolezza di quel significato dentro le falcate straordinarie con cui ha riempito di senso gli spazi che ha attraversato: le piste

Per continuare a leggere questo articolo

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico