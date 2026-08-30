Le pioniere di uno sport ancora da costruire: il sogno dimezzato del paraclimbing italiano

Nel 2028 la disciplina debutterà ai Giochi, ma Nadia Bredice, plurimedagliata, ha visto svanire il suo sogno perché la categoria ciechi totali è stata esclusa. Lucia Capovilla, amputata, è entrata nelle Fiamme oro dopo anni di trasferte pagate di tasca propria. Due storie per capire un movimento ancora in cerca di metodi, tecnici e risorse