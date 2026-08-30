Le pioniere di uno sport ancora da costruire: il sogno dimezzato del paraclimbing italiano

Nel 2028 la disciplina debutterà ai Giochi, ma Nadia Bredice, plurimedagliata, ha visto svanire il suo sogno perché la categoria ciechi totali è stata esclusa. Lucia Capovilla, amputata, è entrata nelle Fiamme oro dopo anni di trasferte pagate di tasca propria. Due storie per capire un movimento ancora in cerca di metodi, tecnici e risorse
L'arrampicata insegna a cercare appigli. Ma il problema, per chi pratica il paraclimbing in Italia, spesso non è la parete ma è tutto ciò che essa nasconde. Nel 2028, a Los Angeles, l'arrampicata sportiva paralimpica entrerà per la prima volta nel programma dei Giochi. È un passaggio storico per una disciplina ancora giovane, che deve costruire quasi tutto: metodi di allenamento, competenze tecniche, riconoscimento economico. Eppure proprio mentre il movimento conquista il suo spazio olimpico, a