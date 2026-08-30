L’arrampicata paralimpica e il difficile percorso verso Los Angeles 2028

Le pioniere di uno sport ancora da costruire: il sogno dimezzato del paraclimbing italiano

Lucia Capovilla (Credits: Out There Collective)
Lucia Capovilla (Credits: Out There Collective)
Lucia Capovilla (Credits: Out There Collective)
Diana Ligorio
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30 agosto 2026 • 07:00

Nel 2028 la disciplina debutterà ai Giochi, ma Nadia Bredice, plurimedagliata, ha visto svanire il suo sogno perché la categoria ciechi totali è stata esclusa. Lucia Capovilla, amputata, è entrata nelle Fiamme oro dopo anni di trasferte pagate di tasca propria. Due storie per capire un movimento ancora in cerca di metodi, tecnici e risorse

L'arrampicata insegna a cercare appigli. Ma il problema, per chi pratica il paraclimbing in Italia, spesso non è la parete ma è tutto ciò che essa nasconde. Nel 2028, a Los Angeles, l'arrampicata sportiva paralimpica entrerà per la prima volta nel programma dei Giochi. È un passaggio storico per una disciplina ancora giovane, che deve costruire quasi tutto: metodi di allenamento, competenze tecniche, riconoscimento economico. Eppure proprio mentre il movimento conquista il suo spazio olimpico, a

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.