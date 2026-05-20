La stagione da "sconfitto" di Pep Guardiola, il rivoluzionario ineludibile

Con il suo calcio-Mozart è diventato negli anni l’unità di misura della bellezza in questo sport, poi della gloria e dei titoli. Persino ora che Arteta vince la Premier con l’Arsenal, forse nel suo ultimo anno inglese (che gli è valso comunque due titoli in Carabao e FA Cup, fanno 20 trofei in 10 anni), scrivere che è lo sconfitto della stagione viene difficilissimo