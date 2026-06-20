Poeta: «Vincere da giocatore è una gioia mentre da allenatore è un sollievo»

Scudetto, Supercoppa, Coppa Italia: per la prima volta tre trofei in una stagione alla Milano del basket. «Un privilegio allenare questi campioni. Brooks a Lione? Il mercato è fuori controllo, ma sono ottimista»

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Uno scudetto a braccetto con la Supercoppa e anche la Coppa Italia, è la prima volta che la Milano del basket conquista tre trofei in una stagione. È il primo titolo di Campioni d’Italia senza Giorgio Armani che nel 2008 aveva acquistato la società per salvarla dal fallimento. Fondamentale l’apporto di Leo Dell’Orco, il più stretto collaboratore di Re Giorgio, che dal 2019 è presidente dell’Olimpia. Un’annata tutt’altro che semplice, il piano concordato di Poeta allenatore designato per la stagi