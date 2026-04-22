Un sito illegale di scommesse sulla maglia della Lazio: cosa c’è dietro l’accordo tra Lotito e Polymarket

La controversa piattaforma, su cui si può scommettere su qualsiasi evento (dai risultati sportivi all’esito delle guerre fino alla data del ritorno di Gesù), verserà 22 milioni di dollari alla squadra per le prossime due stagioni. In Italia il sito non è utilizzabile, a meno che non si usi una Vpn. I soggetti che si sono mossi intorno alla stipula, con in prima fila Salvatore Palella, fanno pensare che siano sul tavolo operazioni più complesse, che potranno essere decifrate solo nei prossimi mesi

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Qui si punta forte. Giunti quasi alla fine della stagione calcistica, la Lazio trova lo sponsor che non ti aspetti. E immediatamente si aprono scenari tutti da decifrare. Perché lo sponsor in questione non è un marchio qualsiasi: pone questioni che sono etiche e normative. E perché i soggetti che si sono mossi intorno alla stipula dell’accordo fanno pensare che siano sul tavolo operazioni più complesse, che soltanto nei prossimi mesi potranno essere decifrate. Ma partiamo dallo sponsor: Polymark