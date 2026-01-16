La fine di un’era, la famiglia Rosin dice addio a Prema

Il team veneto è poco conosciuto tra chi non frequenta il mondo dei motori, ma è una realtà solida che in questi 42 anni ha cresciuto talenti del calibro di Villeneuve, Leclerc, Kimi Antonelli, Piastri e tanti altri. Dal 2000 a oggi vanta 80 titoli tra piloti e costruttori. Non è la fine di tutto, ma sicuramente un cambio d’epoca
Pensate una qualsiasi categoria di corse in Europa, esistono ottime probabilità che Prema l’abbia vinta. Se nel panorama del motorsport Ferrari e Dallara rappresentano le eccellenze italiane a livello di costruttori, il team veneto lo è sotto il profilo della valorizzazione del talento. Prema è un nome poco conosciuto al di fuori degli appassionati di motori, ma non sorprende: è il destino di chi lavora nelle retrovie, di chi assembla, forma, alleva e poi lancia verso il grande palcoscenico. Bas