La fine di un’era, la famiglia Rosin dice addio a Prema

Il team veneto è poco conosciuto tra chi non frequenta il mondo dei motori, ma è una realtà solida che in questi 42 anni ha cresciuto talenti del calibro di Villeneuve, Leclerc, Kimi Antonelli, Piastri e tanti altri. Dal 2000 a oggi vanta 80 titoli tra piloti e costruttori. Non è la fine di tutto, ma sicuramente un cambio d’epoca