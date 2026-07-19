La Spagna ha conquistato i riconoscimenti destinati al miglior giocatore, al miglior giovane e al miglior portiere del torneo. Premiato l’asse centrale della squadra campione del mondo. L’attaccante francese ha vinto la scarpa d’oro

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Dopo il successo per 1-0 contro l’Argentina, arrivato ai tempi supplementari grazie al gol di Ferran Torres, la Spagna ha dominato anche la cerimonia dei premi individuali. Rodri è stato scelto come miglior giocatore del torneo, Pau Cubarsí ha ricevuto il riconoscimento destinato al miglior giovane e Unai Simón è stato incoronato come miglior portiere della competizione. Tre premi che hanno fotografato la struttura sulla quale Luis de la Fuente ha costruito il secondo titolo mondiale della storia spagnola: il portiere, il difensore centrale e il regista.

L’attaccante della Francia, Kilyan Mbappé si è invece assicurato la scarpa d’oro con dieci reti segnate, superando Messi nella partita per il terzo posto contro l’Inghilterra.

Da Rodri a Simón

Il premio di miglior giocatore del Mondiale è andato a Rodri, capitano e punto di riferimento tecnico della Spagna. Prima della finale è stato il giocatore con più passaggi tentati nel torneo, davanti ai compagni Aymeric Laporte e Pau Cubarsí. Il centrocampista del Manchester City – già vincitore del Pallone d’Oro – ha gestito il ritmo delle partite, ha protetto la difesa e ha rappresentato il primo organizzatore della manovra offensiva. Il riconoscimento ha completato anche il ritorno ai massimi livelli di un calciatore reduce dalla grave lesione al legamento crociato subita nel 2024.

A Pau Cubarsí è andato il premio come miglior giovane. A 19 anni, il difensore del Barcellona ha giocato il torneo con la sicurezza di un veterano, formando con Aymeric Laporte una coppia centrale decisiva per la solidità della Roja, che ha incassato un solo goal in tutte le otto partite della competizione.

Alla vigilia della finale, Cubarsì risultava tra i migliori giocatori del Mondiale per numero di passaggi completati, alle spalle proprio di Rodri. Un premio che lo consacra a livello internazionale.

Il premio come miglior portiere è stato assegnato a Unai Simón, protagonista di uno dei tornei difensivamente più solidi nella storia della Coppa del Mondo. Il portiere dell’Athletic Club ha chiuso il torneo con sette gare senza incassare gol. Già prima della finale aveva stabilito il primato di sei clean sheet in una singola edizione.

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