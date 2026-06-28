Da Castro alla partita di Seattle, il Pride attraversa il Mondiale e mette il calcio davanti ai diritti Lgbtq+

«Per noi il Pride Match era più grande di qualsiasi partita», spiega Hedda McLendon, vicepresidente Legacy del comitato organizzatore locale del Mondiale a Seattle. Ma mentre il dibattito internazionale si è concentrato se una bandiera arcobaleno potesse entrare o meno in uno stadio per la partita tra Egitto e Iran, nel quartiere di San Francisco, che più di ogni altro ha contribuito a trasformare quel simbolo in un'icona globale, la partita sembra quasi marginale
A San Francisco, in questi giorni, sembra ruoti tutto intorno al Pride. Nel corso del weekend circa un milione di persone hanno raggiunto la città, la storica parata di domenica ha visto sfilare oltre 300 contingenti e decine di migliaia di partecipanti, mentre lungo il percorso di Market Street c’erano centinaia di migliaia di spettatori. Le bandiere arcobaleno sventolano dai balconi, colorano gli attraversamenti pedonali, riempiono le vetrine dei negozi e dominano il quartiere di Castro, uno d