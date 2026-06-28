Da Castro alla partita di Seattle, il Pride attraversa il Mondiale e mette il calcio davanti ai diritti Lgbtq+

«Per noi il Pride Match era più grande di qualsiasi partita», spiega Hedda McLendon, vicepresidente Legacy del comitato organizzatore locale del Mondiale a Seattle. Ma mentre il dibattito internazionale si è concentrato se una bandiera arcobaleno potesse entrare o meno in uno stadio per la partita tra Egitto e Iran, nel quartiere di San Francisco, che più di ogni altro ha contribuito a trasformare quel simbolo in un'icona globale, la partita sembra quasi marginale