Quattro squadre e una capolista: il weekend che deciderà la Serie A

C’è l’Inter e poi ci sono le squadre «complementari». C’è l’allenatore ragazzino, Cristian Chivu, e poi ci sono i veterani: Luciano Spalletti, Gian Piero Gasperini, Antonio Conte e Max Allegri. Il prossimo turno di campionato vede l’Inter contro la Juventus e il Napoli contro la Roma, col Milan che dopo il Pisa recupera la partita col Como, e questo disegnerà il futuro del campionato. Sembra una commedia di Peter Bogdanovich, d’incomprensioni e rivalità: «Quando la vita non offre che dolori e in