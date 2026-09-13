Dal record di Ines Geipel al trionfo di AfD: l’Ostalgie per la «fabbrica delle bugie»

Nel 2025 il Bundestag ha riconosciuto gli atleti sottoposti al “doping” forzato come vittime di un crimine di Stato. Perciò Geipel ha scelto l’asterisco: il suo record non può sparire, ma quel piccolo simbolo che sostituisce il suo nome rinvia al dovere di informarsi per conoscere, capire, ricordare

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Una staffetta corsa 42 anni fa e i risultati elettorali della Sassonia-Anhalt di questi giorni. Due eventi apparentemente così distanti e lontani, possono avere qualcosa in comune? Per capirlo bisognerebbe leggere il documento ufficiale della Federazione tedesca di atletica leggera, che elenca le migliori prestazioni nazionali di tutti i tempi. Una lista di risultati di solito è asettica, non ha bisogno di una premessa, parla da sola. Questa invece ce l’ha, ed è inquietante: «Alcuni record potre