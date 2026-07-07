Trump oscura il boom del calcio Usa: la rivoluzione è partita dalle scuole

Il caso Balogun ai Mondiali e le accuse di favoritismi rischiano di nascondere la trasformazione del movimento. Così le high school stanno cambiando il modo di formare i talenti, tra nuovi percorsi verso il professionismo e allenatori specializzati: un sistema che resta però frenato dai costi elevati e dalle disuguaglianze del modello pay-to-play. «Fino a pochi anni fa i college reclutavano solo dai club. Ora il calcio scolastico attira tanti osservatori universitari», ci raccontano alla St. Thomas, che ha conquistato il primo titolo statale della sua storia
HOUSTON – Sulle note di The Impossible Dream, cantata da Elvis Presley, Christian Pulisic segna un gol nei minuti di recupero della finale della Coppa del Mondo e consegna agli Stati Uniti il primo titolo mondiale della loro storia. Da quel momento il paese entra in una sorta di universo parallelo: il traffico si blocca nelle grandi città, nei supermercati finisce la birra, gli ex campioni della nazionale guardano increduli lo schermo. Non è uno scherzo, ma uno spot della Fox che la tv americana