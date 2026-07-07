reportage

Trump oscura il boom del calcio Usa: la rivoluzione è partita dalle scuole

Quest'anno la St. Thomas ha vinto il titolo nel campionato dei licei del Texas (Foto St. Thomas High School)
Quest'anno la St. Thomas ha vinto il titolo nel campionato dei licei del Texas (Foto St. Thomas High School)
Quest'anno la St. Thomas ha vinto il titolo nel campionato dei licei del Texas (Foto St. Thomas High School)
Maria Michela D’Alessandro
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07 luglio 2026 • 19:47

Il caso Balogun ai Mondiali e le accuse di favoritismi rischiano di nascondere la trasformazione del movimento. Così le high school stanno cambiando il modo di formare i talenti, tra nuovi percorsi verso il professionismo e allenatori specializzati: un sistema che resta però frenato dai costi elevati e dalle disuguaglianze del modello pay-to-play. «Fino a pochi anni fa i college reclutavano solo dai club. Ora il calcio scolastico attira tanti osservatori universitari», ci raccontano alla St. Thomas, che ha conquistato il primo titolo statale della sua storia

HOUSTON – Sulle note di The Impossible Dream, cantata da Elvis Presley, Christian Pulisic segna un gol nei minuti di recupero della finale della Coppa del Mondo e consegna agli Stati Uniti il primo titolo mondiale della loro storia. Da quel momento il paese entra in una sorta di universo parallelo: il traffico si blocca nelle grandi città, nei supermercati finisce la birra, gli ex campioni della nazionale guardano increduli lo schermo. Non è uno scherzo, ma uno spot della Fox che la tv americana

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.