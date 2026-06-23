I Mondiali paralleli della diaspora iraniana di Los Angeles: «La nazionale non ci rappresenta»

Fuori dal SoFi Stadium, mentre l’Iran sfida il Belgio, centinaia di esuli trasformano la Coppa del mondo in una protesta contro la Repubblica islamica. Tra bandiere vietate, slogan e ferite ancora aperte, emerge la frattura che attraversa la diaspora di Teheran. Per molti la nazionale non rappresenta il paese, ma il regime che lo governa: «Non possiamo fare finta che sia solo calcio»

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LOS ANGELES – Sono le 9 del mattino quando un nutrito gruppo di persone arriva davanti al SoFi Stadium di Los Angeles, il più costoso al mondo da quasi 5 miliardi di euro. Mancano ancora tre ore al calcio d'inizio della seconda partita del gruppo G dei Mondiali tra Belgio e Iran (finita poi a reti inviolate), ma davanti ai cancelli decine di persone sono già arrivate. Non sono qui per tifare ma per protestare. «Freedom for Iran» (libertà per l’Iran), «Regime must go» (il regime deve andarsene),