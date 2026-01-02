Rimini, Siena, Taranto, Treviso: quando le città perdono lo sport

Rimini in poche settimane ha perso il calcio di Serie C e il baseball di Serie A. Sorte simile è toccata a Treviso, orfana di calcio e volley, e a Siena, senza più pallone e basket ad alti livelli. Tante città hanno perso alcune delle loro società più importanti: è il sintomo di un sistema che non funziona, anche per pessime gestioni societarie. Ma dietro ci sono sponsor, tifosi e le speranze di interi centri