Rimini, Siena, Taranto, Treviso: quando le città perdono lo sport

Rimini in poche settimane ha perso il calcio di Serie C e il baseball di Serie A. Sorte simile è toccata a Treviso, orfana di calcio e volley, e a Siena, senza più pallone e basket ad alti livelli. Tante città hanno perso alcune delle loro società più importanti: è il sintomo di un sistema che non funziona, anche per pessime gestioni societarie. Ma dietro ci sono sponsor, tifosi e le speranze di interi centri
Un testo lapidario e una storia che si chiude. 28 novembre 2025, comunicato ufficiale numero 104/A: «Il presidente federale, preso atto che la società Rimini Football Club srl è stata messa in liquidazione e visti gli articoli 16 e 110 delle Noif, delibera di revocare l’affiliazione alla società, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima». Cronaca di un’esclusione annunciata, e in C, a campionati in corso – è l’ottava in nove stagioni, per una Spoon River in cui si rico