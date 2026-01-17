La delusione stadio e l’orgoglio Viola Park: il sogno incompiuto di Rocco Commisso

Il presidente italo-americano, uomo di grandi slanci, si lascia alle spalle un bilancio fatto di grandi realizzazioni e imprese incomplete. Il centro sportivo a Bagno a Ripoli è un patrimonio che fa da esempio al movimento italiano. La disillusione per la questione stadio e il dolore per la tragica morte di Joe Barone. I risultati sportivi sono stati in chiaroscuro, ma la passione non è mai venuta meno