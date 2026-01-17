La delusione stadio e l’orgoglio Viola Park: il sogno incompiuto di Rocco Commisso

Il presidente italo-americano, uomo di grandi slanci, si lascia alle spalle un bilancio fatto di grandi realizzazioni e imprese incomplete. Il centro sportivo a Bagno a Ripoli è un patrimonio che fa da esempio al movimento italiano. La disillusione per la questione stadio e il dolore per la tragica morte di Joe Barone. I risultati sportivi sono stati in chiaroscuro, ma la passione non è mai venuta meno
Una storia incompiuta. Rocco Commisso se ne va dopo una lunga malattia e si lascia alle spalle un’eredità complessa da giudicare. Costruita su una visione d’ambizione massima, che però si è dovuta scontrare spesso con la realtà. E zavorrata da un presente che vede la Fiorentina celebrare l’anno del centenario in condizioni d’inattesa difficoltà. Per questo motivo, dovendo procedere a una valutazione, la cosa più equa e onesta da fare è mettere tra parentesi questo pezzo di stagione 2025-26. Che