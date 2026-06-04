Roland Garros, le Slam des italiens. Ora i francesi studiano il nostro tennis

A che serve creare un nuovo torneo da 2000 punti e al meglio dei 5 set quando possiamo impossessarsi di quelli altrui? La vittoria di Errani-Vavassori nel doppio misto, un tennista italiano (e non Sinner, per una volta) in finale e la grande competitività del doppio maschile sulla terra rossa parigina erano inimmaginabili alla vigilia. Eppure non sono un caso. Nel frattempo fioccano le teorie complottiste su un ipotetico favoreggiamento verso gli azzurri

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C’è bisogno di creare un quinto torneo dello Slam quando se ne può occupare uno che c’è già? La suggestione è doverosa alla luce di quanto sta andando in scena al Roland Garros: un titolo già vinto, quello del misto con Andrea Vavassori e Sara Errani per il secondo anno consecutivo, e due che sono a un passo. Il Big Friday ospiterà la semifinale del doppio maschile con in campo Vavassori e Simone Bolelli contro la supercoppia Granollers-Zeballos e le due semifinali del singolare: Alexander Zvere