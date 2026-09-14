Roma, Everton e i dolori della multiproprietà targata Friedkin

Durante il mercato estivo la società che gestisce le due squadre sperava di incassare circa 110 milioni di euro e invece si è ritrovata a zero. Nella capitale si è trovata il muro di Gasperini per Konè, a Liverpool invece ha dovuto fare i conti con quello dei tifosi. Non basta volerla e organizzarla: una Mco va gestita
Una cessione sfumata a Roma e un’altra a Liverpool, sponda Everton. E a monte di tutto ciò, una cabina di regia che forse andrebbe meglio registrata: la Pursuit sports, costituita a luglio 2025 per guidare i due club menzionati e il terzo che fa parte del portafoglio dei Friedkin, l’AS Cannes (terza divisione francese). Una piccola grande storia di multiproprietà che s’inceppa e aggiunge aneddotica su un tema rispetto al quale le autorità calcistiche internazionali hanno quasi rinunciato a fare