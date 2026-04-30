Roma e l’operazione Grande Slam: un sogno che non serve al tennis

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L’operazione Grande Slam non è una novità. Ci aveva provato Mr. Goldfinger, che nell’omonimo romanzo e poi film di 007 tentò di contaminare la riserva aurea degli Stati Uniti al fine di far schizzare il valore dell’oro che lui, astuto, aveva immagazzinato negli anni. E il nome in codice di quell’operazione era, appunto, quella ricordata. Espressione che il tennis ha mutuato dal bridge dove per Grand Chelem, come dicono i francesi, s’intende fare piazza pulita centrando il massimo obiettivo possi