Russia riammessa alle Olimpiadi? Con Coventry al Cio i segnali sono sempre più forti

I segnali sono sempre più chiari: Milano-Cortina potrebbe essere davvero l’ultima Olimpiade senza le insegne e senza le nazionali russe e bielorusse. A fronte di un bando che continua, e che 4 anni fa venne applicato dopo l’invasione dell’Ucraina in piena tregua olimpica, l’intero movimento sportivo, prima con timidezza e poi in modo sempre più chiaro, ha iniziato a lasciare intendere di non poterne più. E proprio le vicende biografiche della presidente del Cio lasciano supporre come possa essere davvero lei a cambiare la situazione