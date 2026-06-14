Spurs, che eredità: la lezione di Popovich che resiste anche alla sconfitta nelle Finals Nba

La disfatta contro i Knicks non cancella la stagione di San Antonio, né il senso del progetto nato con l’ex coach, oggi presidente: un modello educativo fondato su responsabilità, comunità e autonomia, un modo di stare insieme che regge a prescindere da chi indossi la maglia neroargento. Gli Spurs non hanno vinto l’anello, ma hanno mostrato perché la sua eredità resta il bene più prezioso da difendere

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Victor Wembanyama, dopo la gara-7 con Oklahoma City, riusciva a malapena a parlare. Gli avevano chiesto cosa significasse per Gregg Popovich quella qualificazione alle Finals e lui si è commosso. Aveva appena abbracciato uno per uno i membri della franchigia che era riuscito a trovare sul parquet, ma l'abbraccio che cercava di più restava sospeso: Pop era altrove, come da più di un anno, da quando ha lasciato la panchina. Le Finals si sono chiuse 4-1 per New York, la franchigia che nel 1999 era