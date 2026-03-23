Sport

Un’annata straordinaria per lo sci italiano. Ma ora si decide il futuro

Lia Capizzi
23 marzo 2026 • 20:07

L’ultimo weekend di Coppa del Mondo ha portato grandi successi azzurri, da Pellegrino (il finale che aveva sempre sognato) a Goggia, da Vittozzi a Bormolini, Pirovano e Paris. Chiuso il quadriennio, in ballo ora c’è il rinnovo dei vertici della Fisi. Oltre alla politica sportiva, fondamentale sarà programmare una semina essenziale

La neve si scioglie, ma i ricordi resteranno indelebili. Difficile immaginare una chiusura di stagione cosi splendente negli sport invernali, per certi versi emotiva e struggente. Il finale che aveva sempre sognato Federico Pellegrino. A Lake Placid anche il pubblico americano urla e incita l’ultima zampata del campione valdostano. A 35 anni Chicco aveva solo un risultato a frullargli in testa per salutare tutti. Un trionfo iconico proprio nella gara Sprint, specialità che lo ha catapultato tra

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Lia Capizzi
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Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping