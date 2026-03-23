Un’annata straordinaria per lo sci italiano. Ma ora si decide il futuro

L’ultimo weekend di Coppa del Mondo ha portato grandi successi azzurri, da Pellegrino (il finale che aveva sempre sognato) a Goggia, da Vittozzi a Bormolini, Pirovano e Paris. Chiuso il quadriennio, in ballo ora c’è il rinnovo dei vertici della Fisi. Oltre alla politica sportiva, fondamentale sarà programmare una semina essenziale

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La neve si scioglie, ma i ricordi resteranno indelebili. Difficile immaginare una chiusura di stagione cosi splendente negli sport invernali, per certi versi emotiva e struggente. Il finale che aveva sempre sognato Federico Pellegrino. A Lake Placid anche il pubblico americano urla e incita l’ultima zampata del campione valdostano. A 35 anni Chicco aveva solo un risultato a frullargli in testa per salutare tutti. Un trionfo iconico proprio nella gara Sprint, specialità che lo ha catapultato tra