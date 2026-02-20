Domande da porsi

Diffidenza, costi elevati e pochi tifosi: le seconde squadre hanno un futuro?

Il francese Issiaka Kamate, a sinistra in una foto con Diouf e Thuram: ha esordito nella prima squadra, ma gioca stabilmente nell’Inter U23 (FOTO ANSA)
Fabio Simonelli
20 febbraio 2026 • 07:00

Le Under 23 di Inter, Atalanta e Milan, introdotte in ritardo rispetto ai grandi club europei, non riescono a far crescere giocatori pronti per la Serie A. E anche la Juve Next Gen, pioniera, ha fatto passi indietro. Troppo spesso trasformati in parcheggi per giovani di buone speranze, hanno costi alti, non coinvolgono i tifosi e sono malviste dalle avversarie che le accusano di alterare la competizione

In una di quelle serate in cui la Brianza di certo non dà il meglio di sé – piovosa, fredda e umida – una giocata flash ha risvegliato i 12mila che lo scorso 4 febbraio all’U-Power Stadium stavano assistendo a Inter-Torino di Coppa Italia. Un cross teso perfetto per la testata di Bonny che ha sbloccato la partita. Era da un bel po’ di tempo che nell’Inter non si vedeva un esterno destro che punta l’avversario e cerca una palla forte in area: quella sera l’Italia ha scoperto Kamate al primo anno

