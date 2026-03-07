Il rugby azzurro alla prova inglese: un successo per sognare il podio del Sei Nazioni

C’è odore di primavera, di desiderio di scalata e di una “premìere”: battere la Rosa (non è mai successo in 35 anni) significa puntare alla parte alta della classifica dopo 18 cucchiai di legno, 6 quinti e 2 quarti posti. Per la prima volta italiani e inglesi si affrontano alla stessa quota (5 punti): il gap è sempre più stretto. Gli azzurri segnano poco e incassano tanto, ma sono diventati competitivi nella mischia ordinata. Intanto la Francia, abile a partorire e lanciare talenti, può già vincere il torneo