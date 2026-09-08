Sempre più trasferte vietate, la linea dura del Viminale contro ultras e tifosi: «Nessuno vuole rischiare»

Negli ultimi due anni il numero di settori ospiti chiusi (almeno parzialmente) è cresciuto del 108 per cento. «Da parte delle forze dell’ordine l’obiettivo è chiaro: fare il proprio lavoro senza farlo» dice l’avvocato Contucci. Il ministero si fa forte dei risultati: i feriti sono scesi del 56 per cento, quelli tra gli agenti del 52. «Per i questori è più facile chiedere di mettere il divieto» fanno trapelare fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza