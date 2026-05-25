Il campionato degli allenatori, ultima deriva della Serie A

Il vero trionfatore dell’ultima giornata è Eusebio Di Francesco. Il suo sollievo dopo la salvezza del Lecce dimostra che il suo è diventato un mestiere da fachiri. Se prima erano i presidenti a occupare la scena con piglio grottesco, ora i protagonisti pressoché unici del calcio sono gli uomini di panchina, sia nell’immaginario che nel dibattito pubblico. Una condizione che somiglia all’ultimo frutto avvelenato del sacchismo
Nello spietato Squid Game che è diventato il mestiere di allenatore in Italia, il vero trionfatore dell’ultima giornata è quello di cui si parla meno: Eusebio Di Francesco, che da domenica sera può fregiarsi del titolo di gatto sbiancato. Il sollievo mostrato nell’intervista del post-partita di Lecce-Genoa era evidente. L’aver condotto alla salvezza la squadra salentina, nonostante la scadente qualità del gruppo che gli è stato messo a disposizione dal presunto genio del calciomercato Pantaleo C