Lunga trasferta

Londra ospita lo Shakhtar. Il Regno Unito aiuta Kiev anche con la Champions

Luca Sebastiani
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25 agosto 2026 • 20:13Aggiornato, 25 agosto 2026 • 20:53

La squadra del Donbass giocherà nello stadio del Chelsea le partite casalinghe della Champions League. Nella lista dei possibili campi c’erano anche quello del Brentford e quello del Fulham. Il movimento calcistico britannico fin da subito si è esposto per sostenere Kiev. Dal 2022, centinaia di migliaia di ucraini sono arrivati nel Regno Unito. Solo nella capitale, ne sono giunti più di 25mila

Stamford Bridge è uno stadio comodo. Quartiere di Chelsea, Londra ovest. I tifosi dei Blues che non vivono nelle vicinanze ci arrivano in metro. Poi pochi minuti a piedi, chi più e chi meno a seconda del settore, guardati a vista dai bobbies di Scotland Yard. Il tempo del controllo biglietti e sei dentro. La comodità e la praticità, però, non sono state le prime caratteristiche che hanno portato lo Shakhtar Donetsk, squadra ucraina, a giocare le partite casalinghe di Champions League proprio lì.

Luca Sebastiani
Luca Sebastiani
Luca Sebastiani

Classe ’93, romano, giornalista professionista. Si occupa di esteri e politica, ma senza esagerare. Passato per il TgLa7, Tg2000, il Riformista, L’Espresso, Good Morning Italia. Ha scritto un libro: Groenlandia/Nuuk: chi vuole rompere il ghiaccio (Paesi edizioni).