Skeleton, l’orgoglio Lgbtq+ di Silveira-Meylemans a Cortina: «Il governo italiano danneggia la nostra comunità»

Ad agosto si sono dette sì in Canada, dove vivono e si allenano: «Il nostro amore viene prima di tutto. Sarà bello mettere in luce l'uguaglianza del matrimonio in Italia». I loro rispettivi paesi non hanno mai vinto una medaglia olimpica nello skeleton, ma a febbraio sognano entrambe. La 31enne brasiliana: «L’obiettivo? Un oro a pari merito». La 29enne belga: «Saranno le mie ultime Olimpiadi, ma non so se smetterò»

In principio di agosto si sono dette sì a Calgary, in Canada, dove vivono e si allenano. Erano tutte e due in bianco: pantaloni e top sbracciato e capelli raccolti, in alto quelli biondi di Kim, in uno chignon basso quelli mori di Nicole. «Non potremmo essere più felici di chiamarci moglie e moglie. Affronteremo questa grande stagione e forse le ultime Olimpiadi come spose, e questo ci porta a un livello completamente nuovo di impegno reciproco: non importa quali imprevisti ci riserveranno quest