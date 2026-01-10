Sinner-Alcaraz, riparte la giostra del tennis. Ma ora alla premiata ditta serve un rivale

Con la nuova stagione parte anche la ricerca di un avversario che prevenga il rischio che la coppia Sincaraz annoi. Prima di entrare nel vivo degli Australian Open, però, spazio al tennis parallelo, con i primi due giocatori al mondo impegnati in ricche esibizioni ed eventi ad alto tasso di assurdità. Le diverse strategie per il 2026, il Roland Garros come probabile momento chiave e la consapevolezza di essere un marchio comune che va oltre gli interessi della stessa Atp
Cercasi un Chang, un Gerulaitis (magari), un Wawrinka giovane. Non ancora disperatamente, ma insomma, ci avviamo a esserci vicini. Un qualcuno che, nel corso dell’Anno Domini 2026 funzioni da profilassi: prevenga cioè il rischio che la premiatissima ditta Sincaraz venga a noia o smarrisca per strada parte della sua spinta propulsiva. Qualcuno che vesta i panni della scheggia magari non impazzita, ma capace di turbare i sonni dei due dittatori, compreso il nostro amatissimo rosso della Val Puster