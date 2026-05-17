Il Jedi Sinner trionfa a Roma. E più vince, più lo emuleranno

Il campione altoatesino archivia la pratica Ruud con un doppio 6-4 e compie un altro passo verso un obiettivo che solo qualche settimana addietro poteva apparire folle: vincere tutti i tornei 1000 dell’anno più le Finals. Un’occasione che la Federazione italiana vuole sfruttare, per ampliare a dismisura il parco giocanti di tennis e favorire così (almeno nelle intenzioni) la nascita di altri talenti

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Solo il “signor Mattarella”, come lo chiama lui, conquista un applauso più lungo convinto ed entusiasta. Sarà meglio che Jannik Sinner se ne ricordi e la prossima volta in cui il presidente della Repubblica lo inviterà al Quirinale ci vada, perché a uno così non si può dare buca. Qualche fila di seggiolini più sotto, in Tribuna Autorità, anche Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere gli Internazionali d’Italia 50 anni fa, si alza in piedi per un qualche breve secondo quando le telecamere lo i